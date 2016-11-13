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Наступний тиждень почнеться зі снігу

Наступний тиждень почнеться зі снігу
Уже у понеділок, 14-го листопада, у південних та західних областях будуть снігопади. У центральних та північних регіонах – сильний снігопад та вітер. На сході України прогнозується дощ з мокрим снігом. Про це сьогодні, 13-го листопада, повідомляє Український гідрометцентр, передає replyua.net.

Синоптики попереджають, що у більшості регіонів буде невеликий снігопад. У східних областях буде помірний дощ та мокрий сніг. На всіх дорогах України, за виключенням крайнього півдня та сходу, буде ожеледиця. Здебільшого буде північно-західний вітер з поривали до 20 метрів на секунду. Середня температура буде триматися в діапазоні від 0° до -5°С.

У південних та східних регіонах температура буде залишатися ще плюсовою: від 1° до 6°С. у столиці вночі буде хуртовина, вдень невеликий сніг. Дороги покриються ожеледицею. Вітер буде північно-західний 7 – 11 метрів/секунду та пориви 15 – 20 м/с. Температура впаде нижче нуля: від 1° до 3° з позначкою мінус. Як повідомлялося раніше, ДСНС застерігає водіїв утриматися від поїздок на власних автомобілях на користь громадського транспорту задля безпеки та уникненню аварій. Також через негоду в Івано-Франківській області на 14 та 15 листопада скасували навчання.
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