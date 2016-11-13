валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

У Львівській області обмежений дорожній рух

У Львівській області обмежений дорожній рух
Сьогодні, 13-го листопада, через негоду на автомобільних дорогах державного значення на Львівщині призупинили рух транспорту. Про це розповідає прес-центр державного підприємства «Укравтодору» на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.

«За для запобігання заторів, отримання травм, смертельних нещасних випадків та з метою розчищенню доріг від опадів, 13-го листопада тимчасово обмежено рух на трасах загального користування на Львівщині», - зазначається у інформаційному листі. в той самий час в «Укравтодорі» закликають водіїв з усієї України фотографувати ситуацію на заміських дорогах, вказавши точні координати, надсилати на електронну пошту [email protected] «Мета цього проекту полягає в тому, що ми хочемо зібрати фотографії стану доріг в одному місці для того, щоб водії могли заходити на планувати свій маршрут, відштовхуючись від цих даних. Також це допоможе нам оперативніше реагувати та завчасно запобігати утворенню перешкод руху дорожнього транспорту», - зазначили дорожники. Як відомо, наразі в Івано-Франківській та Житомирській областях на міжміських трасах «застряють» автомобілі через погіршення погоди, зокрема, - сніг.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
13931

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

Наступний тиждень почнеться зі снігу

Трамп як цугцванг для Путіна – блогер

Такі речі не забуваються. Які головні помилки зробила Україна під час виборів президента США?

Ердоган натякнув, що ЄС пора зробити остаточний вибір щодо Туреччини

В ОБСЄ розповіли про загальний стан в зоні АТО

Явка на президентських виборах в Молдові вже перевищила 48%

За месяц в Украине на 42,7% подорожали горячая вода и отопление

У Львівській області обмежений дорожній рух

ЗС Іраку заявили, що місто Німруд звільнене від терористів ISIS

Злой одессит о «счастливом детстве» в ДНР

Киян попереджають, що авто, які заважатимуть прибиранню снігу, будуть евакуйовані

Чи продовжиться надзвичайний стан у Франції - прем'єр

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, есть угроза цунами

Обіцяний Путіним газ так і не дійшов з Криму до Генічеська

Супрун: в 2017 году в Украине может начаться эпидемия кори

Про те, як Трамп хотів "нагнути" під себе американську пресу - ЗМІ

Ходорковский сделал прогноз по политическим изменениям в России

У Івано-Франківській області закривають школи через погоду

Збірна України з фехтування обійшла Росію та виграла "золото"

Впечатление петербуржца от посещения Крыма

 Новости за день