У Львівській області обмежений дорожній рух

Сьогодні, 13-го листопада, через негоду на автомобільних дорогах державного значення на Львівщині призупинили рух транспорту. Про це розповідає прес-центр державного підприємства «Укравтодору» на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.
«За для запобігання заторів, отримання травм, смертельних нещасних випадків та з метою розчищенню доріг від опадів, 13-го листопада тимчасово обмежено рух на трасах загального користування на Львівщині», - зазначається у інформаційному листі. в той самий час в «Укравтодорі» закликають водіїв з усієї України фотографувати ситуацію на заміських дорогах, вказавши точні координати, надсилати на електронну пошту [email protected] «Мета цього проекту полягає в тому, що ми хочемо зібрати фотографії стану доріг в одному місці для того, щоб водії могли заходити на планувати свій маршрут, відштовхуючись від цих даних. Також це допоможе нам оперативніше реагувати та завчасно запобігати утворенню перешкод руху дорожнього транспорту», - зазначили дорожники. Як відомо, наразі в Івано-Франківській та Житомирській областях на міжміських трасах «застряють» автомобілі через погіршення погоди, зокрема, - сніг.
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