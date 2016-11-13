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Обіцяний Путіним газ так і не дійшов з Криму до Генічеська

Обіцяний Путіним газ так і не дійшов з Криму до Генічеська
Кількість щодобового видобутку природного газу на родовищі «Стрілкове» цілком може забезпечувати всі потреби Генічеська. Про це представникам «ЕП» розповіли у НАК «Нафтогаз України», передає replyua.net.

«Добові обсяги видобування на родовищі «Стрілкове» здатні забезпечити та покрити всі потреби, які є на сьогоднішній день в Генічеська. Проте газ з окупованого Криму так і не надходить», - розповідає прес-центр «Нафтогазу». Деякий час тому керівник Генічеської районної державної адміністрації Воробйов Олександр зазначав, що до міста зупинили постачати газ з окупованої території Криму.

Як відомо, напередодні ввечері у російських засобах масової інформації заявили, що ввесь Генічеський район Херсонської області почав отримувати природний газ з анексованого Росією Криму. Також раніше повідомляли, що за особистим розпорядженням російського президента Владимира Путина до Генічеського району почали подавати газ за нібито проханням від місцевих мешканців. Як повідомлялося раніше, минулої зими через низькі температури в даному районі виникла проблеми з газопостачанням, в наслідок чого без газу залишилися 44 багатоповерхівок та 400 приватних будинків.
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