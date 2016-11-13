Супрун: в 2017 году в Украине может начаться эпидемия кори

Ульяна Супрун заявила о том, что во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что в следующем году в Украине может начаться эпидемия кори.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, исполняющая обязанности министра здравоохранения подчеркнула, что из ВОЗ поступила информация о том, что в Украине может быть эпидемия, если в больницах не начнут вакцинировать детей. «Во всем мире Украина сейчас стоит на самом последнем месте по уровню вакцинации, и эти данные дают не по европейским странам - они охватывают даже Африку. Для Украины это огромная проблема», подчеркнула Ульяна Супрун. По ее словам, еще совсем недавно проблема заключалась в отсутствии вакцин, сейчас проблема уже другого характера.
«Через государственные закупки мы смогли привести большое количество вакцин, причем они очень качественные. От ПРООН и ЮНИСЕФ. Теперь нужно своевременно провести вакцинацию», отмечает исполняющая обязанности министра. Напомним, что совсем недавно в Украину поступили вакцины, и они уже успешно прошли проверку на качество.
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