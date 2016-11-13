валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

У Івано-Франківській області закривають школи через погоду

У Івано-Франківській області закривають школи через погоду
На Івано-Франківщині у понеділок та вівторок буде повністю призупинено навчання в школах та інших навчальних закладах. Про це сьогодні, 13-го листопада пише прес-центр Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що дане рішення було прийнято під час засідання комісії з питань екологічно-техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно ліквідації наслідків погіршення погодних умов у області. «Під час засідання комісія прийняла рішення призупинити навчання в дошкільних навчальних закладах, школах та професійних технічних училищах в понеділок на вівторок (14 – 15 листопада). Подібні заходи рекомендували здійснити також коледжам та вищим навчальним закладам області», - зауважили в інформаційному листі.

Як відомо, за останню добу в Україні, переважно в західних регіонах, погодні умови значно погіршилися. Раніше повідомлялося, що на Житомирщині за мину ніч рятувальники звільнили зі снігового замету десять машин, які злетіли в кювет. Наразі негода перекидається і на центральні регіони, зокрема в Черкасах та області спостерігається сильний вітер та дощ. Температура повітря в даному регіоні залишається в межах від 0 до 3 градусів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11328

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

Про те, як Трамп хотів "нагнути" під себе американську пресу - ЗМІ

Ходорковский сделал прогноз по политическим изменениям в России

У Івано-Франківській області закривають школи через погоду

Збірна України з фехтування обійшла Росію та виграла "золото"

Впечатление петербуржца от посещения Крыма

Стихия разгулялась: число обесточенных населенных пунктов Украины продолжает расти

ДСНС: На Житомирщині з снігових заметів витягли десяток автомобілів

Новини з зони АТО за минулу добу (12.11.16). Сепаратисти вбивають мирне населення

Казанский: отличная новость для любителей прогнозов

Донбасс превратился в мрачное Гетто войны, несвободы, нищеты и крови – Елена Степовая

Манн: Трамп отличается от сладкой парочки Клинтон

Марине Порошенко вручили награду «Женщина ІІІ тысячелетия»

В России увидели схожесть позиций Трампа и Путина

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Евросоюз может ввести санкции против Турции

Председатель Хмельницкой ОГА с миллионами наличных указал пособие по безработице

Саакашвили: Украина никогда не выдаст меня Грузии

Порошенко предложил ВР решить вопрос насилия над украинскими женщинами

Ситуация с опросами в США ставит под сомнение рейтинги Путина

В Дружковке задержан террорист, участвующий в боях под Иловайском

 Новости за день