У Івано-Франківській області закривають школи через погоду

На Івано-Франківщині у понеділок та вівторок буде повністю призупинено навчання в школах та інших навчальних закладах. Про це сьогодні, 13-го листопада пише прес-центр Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що дане рішення було прийнято під час засідання комісії з питань екологічно-техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно ліквідації наслідків погіршення погодних умов у області. «Під час засідання комісія прийняла рішення призупинити навчання в дошкільних навчальних закладах, школах та професійних технічних училищах в понеділок на вівторок (14 – 15 листопада). Подібні заходи рекомендували здійснити також коледжам та вищим навчальним закладам області», - зауважили в інформаційному листі.
Як відомо, за останню добу в Україні, переважно в західних регіонах, погодні умови значно погіршилися. Раніше повідомлялося, що на Житомирщині за мину ніч рятувальники звільнили зі снігового замету десять машин, які злетіли в кювет. Наразі негода перекидається і на центральні регіони, зокрема в Черкасах та області спостерігається сильний вітер та дощ. Температура повітря в даному регіоні залишається в межах від 0 до 3 градусів.
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