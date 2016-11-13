Стихия разгулялась: число обесточенных населенных пунктов Украины продолжает расти

За последние несколько часов в результате резкого ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 430 населенных пунктов Украины.
Как передает replyua.net, такие данные разместил на своей странице в Фейсбуке Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины. По его словам, из-за сильного снегопада, шквалистого ветра и мокрого снега без света остаются сотни населенных пунктов. Зубко отметил, что самая тяжелая ситуация на этот час складывается в нескольких областях. Больше всего пострадали населенные пункты в Черновицкой, Львовской, Закарпатской, Волынской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В Хмельницкой и Тернопольской областях обесточено самое большое количество населенных пунктов – 76 и 82 соответственно. Зубко отмечает, что к ликвидации последствий стихии привлечены больше девятисот работников облэнерго и 192 аварийные бригады.
Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, к вечеру воскресенья погодные условия продолжат ухудшаться – на севере, западе и в центре страны ожидаются сильные снегопады и шквалистый ветер. На юге и востоке страны продут ливни с усилением ветра, на Черном и Азовском морях начнется шторм.
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