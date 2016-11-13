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Марине Порошенко вручили награду «Женщина ІІІ тысячелетия»

Марине Порошенко вручили награду «Женщина ІІІ тысячелетия»
Супруга главы украинского государства Марина Порошенко, которая возглавляет благотворительный фонд, стала обладательницей Всеукраинской премии Женщина III тысячелетия в категории Знаковая фигура. Как сообщает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.

Организаторы мероприятия отметили, что Марину Порошенко было решено удостоить этой награды в связи с проводимой ею общественной деятельностью, представляющей Украину на международном уровне. Первая леди Украины опекается вопросами гуманитарного и социального направления. Более того, благодаря инициативе и поддержке Марины Порошенко в стране действует проект, направленный на приобщение к социуму детей с ограниченными физическими возможностями. Марина Порошенко также инициатор создания для таких делец доступной образовательной среды.

Сама жена украинского президента отметила, что всю свою работу, а также работу ее команды она намерена направить на улучшение жизни детей Украины, в частности детей с инвалидностью. Со слов Марины Порошенко, полученную награду она хотела бы посвятить всем женщина –матерям, которых считает берегинями. «Хочу поблагодарить их за ежедневную непростую работу на благо украинской семьи, украинского общества и всего украинского государства», – сказала она.
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