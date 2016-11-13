Марине Порошенко вручили награду «Женщина ІІІ тысячелетия»

Супруга главы украинского государства Марина Порошенко, которая возглавляет благотворительный фонд, стала обладательницей Всеукраинской премии Женщина III тысячелетия в категории Знаковая фигура. Как сообщает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.
Организаторы мероприятия отметили, что Марину Порошенко было решено удостоить этой награды в связи с проводимой ею общественной деятельностью, представляющей Украину на международном уровне. Первая леди Украины опекается вопросами гуманитарного и социального направления. Более того, благодаря инициативе и поддержке Марины Порошенко в стране действует проект, направленный на приобщение к социуму детей с ограниченными физическими возможностями. Марина Порошенко также инициатор создания для таких делец доступной образовательной среды.
Сама жена украинского президента отметила, что всю свою работу, а также работу ее команды она намерена направить на улучшение жизни детей Украины, в частности детей с инвалидностью. Со слов Марины Порошенко, полученную награду она хотела бы посвятить всем женщина –матерям, которых считает берегинями. «Хочу поблагодарить их за ежедневную непростую работу на благо украинской семьи, украинского общества и всего украинского государства», – сказала она.
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