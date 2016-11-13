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Саакашвили: Украина никогда не выдаст меня Грузии

Саакашвили: Украина никогда не выдаст меня Грузии
В эфире 5 канала грузинский политик заявил о том, что не сомневается – Украина никогда не экстрадирует его в Грузию, где против политика ведется уголовное производство, сообщает replyua.net.

«Нет, я очень хорошего мнения о Петре Порошенко, украинском президенте. Я думаю, что он не способен на подобные вещи. Только представим гипотетически, что он выдаст меня Грузии. Даже, если и так. В Грузии у меня 600 тысяч сторонников, и через неделю я уже буду на свободе», заявил Михаил Саакашвили. Напомним, что ранее он был другого мнения об украинском президенте и обвинял его в поддержке «одесских бандитов». Саакашвили в спешке покинул Грузию около трех лет назад. Сейчас он в уголовном розыске.

А ранее в Грузии заявили о том, что для Саакашвили уже приготовлена отдельная камера, которая его ждет очень давно. В МВД Грузии подчеркнули, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он сразу будет арестован. Саакашвили проходит в качестве подозреваемого сразу в нескольких уголовных делах.
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