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Порошенко предложил ВР решить вопрос насилия над украинскими женщинами

Порошенко предложил ВР решить вопрос насилия над украинскими женщинами
Украинский президент Петр Порошенко непосредственно внес на рассмотрение высшего законодательного органа Украины соответствующий проект закона о Стамбульской конвенции, сообщает replyua.net. Если данное соглашение будет ратифицировано, можно ожидать появление в стране компетентных органов, которые будут противодействовать дискриминации, а также гендерному признаку. Помимо этого, появится возможность обеспечения дополнительных гарантий равенства женщин и мужчин. В Конвенции присутствует требование о разработке или усовершенствовании новых правовых механизмов, способных защитить потерпевших от насилия.

Как результат, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями», проинформировали в Администрации президента.

«Новый проект закона предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение использования в законодательстве Украины и зарубежных норм предотвращения и противодействия насилия в отношении женщин и домашнего насилия», - отмечается в сообщении на сайте президента.

Как известно, Украина подписала Стамбульскую Конвенцию пять лет назад, но ее ратификация не проведена до сегодняшнего дня.
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