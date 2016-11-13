Порошенко предложил ВР решить вопрос насилия над украинскими женщинами

Украинский президент Петр Порошенко непосредственно внес на рассмотрение высшего законодательного органа Украины соответствующий проект закона о Стамбульской конвенции, сообщает replyua.net. Если данное соглашение будет ратифицировано, можно ожидать появление в стране компетентных органов, которые будут противодействовать дискриминации, а также гендерному признаку. Помимо этого, появится возможность обеспечения дополнительных гарантий равенства женщин и мужчин. В Конвенции присутствует требование о разработке или усовершенствовании новых правовых механизмов, способных защитить потерпевших от насилия.
Как результат, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект «О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями», проинформировали в Администрации президента.
«Новый проект закона предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение использования в законодательстве Украины и зарубежных норм предотвращения и противодействия насилия в отношении женщин и домашнего насилия», - отмечается в сообщении на сайте президента.
Как известно, Украина подписала Стамбульскую Конвенцию пять лет назад, но ее ратификация не проведена до сегодняшнего дня.
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