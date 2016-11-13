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За отсутствие маркировки российских продуктов будут введены штрафы

За отсутствие маркировки российских продуктов будут введены штрафы
Верховная Рада зарегистрировала законопроект, обязывающий все торговые сети Украины вводить специальную маркировку российских продуктов, продающихся в Украине. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости-Украина, также предусмотрены крупные штрафы за отсутствие маркировки.

В законопроекте, внесенном на рассмотрение в ВР, говорится о закреплении за продуктами особой маркировки – «Продукция страны-агрессора». Согласно распоряжению, такая маркировка должна занимать не меньше тридцати процентов площади всей упаковки продукта. Если российскую продукцию торговые сети будут реализовать без маркировки, им придется выплачивать крупный штраф. Если продукцию российского производства нельзя продавать в упаковке (дизельное топливо, бензин и т. д.), в этом случае такая надпись должна быть закреплена рядом с местом продажи продукции.

Целью маркировки является донесение до покупателя информации о том, что перед ним товар российского производства – страны, которая проводит агрессивные действия в отношении Украины. За отсутствие маркировки грозит строгое наказание – вплоть до конфискации выручки и товара.
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