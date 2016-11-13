Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения

Мощный циклон накрыл сразу несколько областей Украины вчера вечером. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в субботу вечером во власти стихии оказались несколько регионов. В результате резкого ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 275 населенных пунктов в нескольких регионах страны.
Вечером в субботу на Украину обрушились снегопады, шквалистый ветер, мокрый снег и ливни. В результате стихии пострадали западные регионы страны. Без света остались жители десяти населенных пунктов в Волынской области. Также электричества нет в 15 населенных пунктах Винницкой области, в 16 – в Житомирской области, в 37 населенных пунктах Ивано-Франковской области, в 83 пунктах Тернопольской области.
Больше других областей пострадала Хмельницкая – там без света остаются 114 населенных пунктов. Синоптики предупреждают, что сегодня погода только ухудшится, и мощный циклон начнет перемещаться на север и в центр страны. Лишь на востоке и на юге снегопада пока не будет, но там прогнозируют сильные ливни.
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