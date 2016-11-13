валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения

Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения
Мощный циклон накрыл сразу несколько областей Украины вчера вечером. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в субботу вечером во власти стихии оказались несколько регионов. В результате резкого ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 275 населенных пунктов в нескольких регионах страны.

Вечером в субботу на Украину обрушились снегопады, шквалистый ветер, мокрый снег и ливни. В результате стихии пострадали западные регионы страны. Без света остались жители десяти населенных пунктов в Волынской области. Также электричества нет в 15 населенных пунктах Винницкой области, в 16 – в Житомирской области, в 37 населенных пунктах Ивано-Франковской области, в 83 пунктах Тернопольской области.

Больше других областей пострадала Хмельницкая – там без света остаются 114 населенных пунктов. Синоптики предупреждают, что сегодня погода только ухудшится, и мощный циклон начнет перемещаться на север и в центр страны. Лишь на востоке и на юге снегопада пока не будет, но там прогнозируют сильные ливни.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
9694

Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент


Свежие новости

В Болгарии проходит второй тур выборов президента

За отсутствие маркировки российских продуктов будут введены штрафы

Последствия непогоды: в Украине: обесточены 275 населенных пунктов

Спустя год после терактов в Париже открыли клуб «Батаклан»

Макфол: Трамп не признает Крым, но и не станет поддерживать Украину

ГСЧС предупреждает о сильном шторме и ветре на побережье морей

На митинге против Трампа массовые беспорядки, ранены несколько полицейских

Пономарь: объясняю специально для троллей

Из-за снегопада сотни населенных пунктов Украины остались без электроснабжения

Сегодня в Молдове выберут путь в Россию или Евросоюз

Ляшко: как Зеленский отреагировал на «дегенерата»

Столтенберг обратился к Трампу и новой администрации США

Сегодня землян ждет уникальное астрономическое явление

Олбрайт обратилась к миру с просьбой не паниковать

Власти Латвии построят забор на границе с Беларусью

В Полтаве новый пожар в Кадетском корпусе

Вакарчук удивлен выбором украинских радиостанций

Пономарь: отличная воскресная новость

В Украине могут измениться правила получения водительских прав

Трамп рассказал, почему он победил на выборах в США

 Новости за день