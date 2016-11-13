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В Украине могут измениться правила получения водительских прав

В Украине могут измениться правила получения водительских прав
В Главном сервисном центре МВД планируют изменить правила получения водительских прав в Украине – в ближайшее время их можно будет получать без учебы в автошколе и сдавать на права «экстерном», передает replyua.net со ссылкой на Автоблог.

В сообщении говорится о том, что уже в следующем году нововведение может вступить в силу – человек будет учить теорию самостоятельно, а сорок часов вождения, необходимые для получения прав, можно будет проходить у инструктора, который имеет соответствующую лицензию. Когда ученик пройдет курс занятий с инструктором, ему дадут специальную учебную карточку, благодаря которой он получит допуск к экзамену в одном из сервисных центров Министерства внутренних дел.

По словам Владислава Криклия, руководителя Главного сервисного центра, такие правила могут начать действовать в следующем году. Также Криклий отметил, что сейчас разрабатываются новые билеты по ПДД, и главным акцентом станет безопасность движения. В билетах больше не будет проверки знаний о высоте рисунка протектора, устройстве авто и так далее.
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