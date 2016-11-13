Портников об украинцах, которые ждут захвата Киева российскими танками

Виталий Портников сообщает на своей странице в Facebook о своем знакомстве с вежливым киевлянином, который все еще ждет появление в столице Украины российских танков и искренне верит, что этот момент настанет, - об этом сообщает replyua.net.
Журналист пишет о том, что его сегодня подвозил домой таксист на старенькой «неиномарке». «Он с гордостью продемонстрировал мне, как слушает в машине Московское радио на средних волнах такого же старого радиоприемника», - сообщает Портников. Блогер отмечает, что ему в ухо ударили старые и уже порядком подзабытые советские интонации. «Я случаю и верю», - заявил Портникову таксист.
Блогер сообщает, что когда-то очень давно он видел фантастический фильм о российской оккупации Соединенных Штатов Америки, в котором продемонстрировали, насколько много американцев с готовностью приветствовали «освободителей». «Потом я увидел, как это вполне реально и совсем не фантастично произошло в Крыму и на Донбассе. А сегодня я познакомился с вежливым серым человеком, который будет ждать меня под подъездом, если в Киев въедут российские танки», - пишет журналист.
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