Бывшие «ополченцы ДНР и ЛНР» возвращаются на Украину

Информационное агентство «Deutsche Welle» пишет, что благодаря программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» на территорию Украины, подконтрольную киевским властям, удалось вернуться почти тремстам бывшим «террористам Новороссии». Немецкому СМИ удалось взять интервью у одной из них – об этом передает replyua.net.
«Deutsche Welle» подчеркивает, что упомянутая программа СБУ не предусмотрена Минскими договоренностями и является инициативой украинской стороны. Одной из тех, кто вернулся в Украину и прекратил свою террористическую деятельность, стала жительница Луганской области, которую журналисты издания представили как «пулеметчицу Зою». В 2015 году она полгода была на военной службе в так называемой «Луганской народной республике». По ее словам, она согласилась на такую работу только потому, что другой работы в ее городе просто не было, а фейковая администрация хорошо платила. Когда девушка узнала о программе СБУ, они с мужем тут же уехали.
Полковник СБУ Кутепов пишет, что с момента открытия программы полностью были оправданы 80 человек, по 200 уголовные производства еще ведутся. По его словам, все люди, воспользовавшиеся программой, не боятся сдаться – их совесть чиста; не возвращаются только те, которые знают, что наказание для них неизбежно – таких около трети.
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