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В «ДНР» задержаны шесть подозреваемых в убийстве Моторолы

В «ДНР» задержаны шесть подозреваемых в убийстве Моторолы
Представители так называемого министерства государственной безопасности самопровозглашенной «ДНР» заявили о том, что состоялось задержание шести лиц, которым предъявили подозрение в убийстве одного из главарей сепаратистов Арсена Павлова, более известного по позывному Моторола. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на информационное агентство «Интерфакс».

Согласно утверждению пророссийских сепаратистов что задержанные являются членами украинской националистической организации Misanthropic Division, поддерживающими тесные контакты с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и «занимались выполнением задач украинских спецслужб» на территории самопровозглашенной «ДНР».

Как известно, Моторола скончался 16 октября в следствии подрыва бомбы в лифте дома, где он жил. Так называемые власти «ДНР» заявили о причастности украинской ДРГ в совершении этого убийства.

Павлов являлся руководителем батальона «Спарта». Эксперты международной правозащитной организации Amnesty International (AI) заявляли о его особой жестокости. В отчете AI за май текущего года подчеркивается, что Моторола совершал убийство военнопленных из Украины. В Киеве его обвинили в том, что он совершил преступления по статье «нарушение законов и обычаев войны». В январе прошлого года Моторолу внесли в список санкций Евросоюза.
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