На западной границе Украины проходит необычная акция протеста

Как сообщает replyua.net, на подъездных путях к пунктам пропуска через государственную границу Украины проходит акция протеста автомобилистов. Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины заявляет, что протестующие перекрыли дороги и требуют от властей принятия решений в их интересах.
Акция протеста началась несколько дней назад и проходит на дорогах, ведущих к пунктам пропуска через государственную границу Украины с Румынией, Словакией и Польшей. Сегодня собственники автомобилей, прошедших государственную регистрацию за переделами Украины, начали акцию протеста в районе пункта пропуска «Рава-Русская». Главное требование протестующих – увеличение термина транзитного пребывания для транспортных средств с иностранной регистрацией на территории Украины. Ранее начались такие же акции на подъездных путях к пункту пропуска «Ужгород» и «Солотвино». Акция проходит под присмотром Национальной полиции.
В соответствии с требованиями статьи 95 Таможенного кодекса Украины, срок транзитных перевозок автомобильным транспортом составляет 10 суток, а при перемещении в зоне деятельности одной таможни – 5 суток.
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