валюта
СпецтемаСиноптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

На программе Шустера Саакашвили поскандалил с нардепом

На программе Шустера Саакашвили поскандалил с нардепом
На передаче Шустер Live у Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской области, произошел серьезный конфликт с Алексеем Гончаренко, депутатом от Блока Порошенко, сообщает replyua.net.

Саакашвили позволил себе заметить, что не так давно он беседовал с Петром Порошенко, и украинский глава во время разговора назвал нардепа «абсолютным мерзавцем». Грузин упомянул не только слова президента – сам он назвал Гончаренко «барыгой», а также заявил, что нардеп украл «Дом приемов» в Одессе, в котором Саакашвили жил, когда работал в Одессе. Пока грузинский политик нападал на Гончаренко, тот спокойно следил за происходящим, а в руках держал табличку со словом «не верю».

Чуть позже, после тирады Саакашвили, Гончаренко заявил, что глава Одесской области – артист, и «Украина смотрит Грузия-фильм уже полтора года». Савик Шустер, обратите внимание, встал на сторону Саакашвили, заявив, что Гончаренко еще молод и глуп. Напомним, что сегодня в доме Шустера был проведен обыск, а сам телеведущий обвинил украинские власти в преследовании.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 ноя 2016
12925

Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Facebook поделился прогнозом в отношении того, кто войдет в администрацию Дональда Трампа, а также рассказал о тайном сообщении, переданным


Свежие новости

Сотни тысяч людей вышли на митинг за отставку президента Южной Кореи

Украина начинает экспортировать муку в США

Флинт: в протрамповской русской среде пошли новые разговоры

Пан Ги Мун понадеялся на «другого» Трампа-президента

На программе Шустера Саакашвили поскандалил с нардепом

Рабинович: а в любви к Путину никто и не замечен

В Киеве подготовились к мощному снегопаду

Массовые митинги против Трампа закончились стрельбой

Какими будут цены на новогодние туры в Украине?

В школах оккупированного Донбасса запретили Украину

Казарин: Поклонская перешла все границы

Савченко рассказала о письме Трампу

Ярослав Грицак об опасности недооценки силы идиотов

Возле берегов Японии сильнейшее землетрясение

В Украине очередное подорожание сахара

Американский профессор выступил с сенсационным предсказанием о Трампе

Юнкер боится разрыва отношений между ЕС и США

Порошенко просит «Ощадбанк» отменить комиссию за коммунальные услуги

Политик: Путину придется подыгрывать Трампу

Наталья Гулевская: Никакой халявы для России уже не будет

 Новости за день