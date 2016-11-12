На программе Шустера Саакашвили поскандалил с нардепом

На передаче Шустер Live у Михаила Саакашвили, бывшего главы Одесской области, произошел серьезный конфликт с Алексеем Гончаренко, депутатом от Блока Порошенко, сообщает replyua.net.
Саакашвили позволил себе заметить, что не так давно он беседовал с Петром Порошенко, и украинский глава во время разговора назвал нардепа «абсолютным мерзавцем». Грузин упомянул не только слова президента – сам он назвал Гончаренко «барыгой», а также заявил, что нардеп украл «Дом приемов» в Одессе, в котором Саакашвили жил, когда работал в Одессе. Пока грузинский политик нападал на Гончаренко, тот спокойно следил за происходящим, а в руках держал табличку со словом «не верю».
Чуть позже, после тирады Саакашвили, Гончаренко заявил, что глава Одесской области – артист, и «Украина смотрит Грузия-фильм уже полтора года». Савик Шустер, обратите внимание, встал на сторону Саакашвили, заявив, что Гончаренко еще молод и глуп. Напомним, что сегодня в доме Шустера был проведен обыск, а сам телеведущий обвинил украинские власти в преследовании.
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