В школах оккупированного Донбасса запретили Украину

Радио Свобода сообщает о том, что журналисты решили узнать об особенностях обучения в школах, которые расположены на оккупированных территориях Донбасса.
По информации replyua.net, недавно в новом гумконвое для Донбасса была учебная литература почти по всем предметам, изучаемым в школах, а во всех учебных заведениях руководство приняло учебные программы по российским стандартам. Во всех школах оккупантов дети теперь изучают такой предмет, как «История России». В учебниках по истории, присланных из России, можно узнать много интересного – к примеру, в учебной литературе написано о том, что Николай Первый, который был самодержавцем, изображен, как гуманист и реформатор.
Кроме того, авторы учебника изобразили Алексея Аракчеева, военного деятеля Российской империи, как благодетеля и реформатора, а на самом деле он применял военную муштру. При этом на уроках в донбасских школах слово «Украина» уже никто не употребляет. Упоминать страну нельзя даже на уроках иностранного языка. Впрочем, журналисты узнали, что во многих семьях детям нанимают репетиторов, которые занимаются со школьниками историей Украины и обучают украинскому языку.
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