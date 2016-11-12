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Савченко рассказала о письме Трампу

Савченко рассказала о письме Трампу
В «Большом интервью» с Евгением Киселевым Надежда Савченко рассказала о деталях своего открытого письма избранному на пост президента США Дональду Трампу, информирует replyua.net.

По словам нардепа, письмо республиканцу она написала в день президентских выборов и попросила Трампа не только сохранить, но и ужесточить антироссийкие санкции. «Да, открытое письмо Трампу написала я, и это было сделано сразу после обнародования результатов выборов. Я не только просила за санкции, но и поздравила Дональда Трампа с победой. Также в письме обратила внимание на то, что существует множество проблем, и они могут привести к началу новой войны. Он, как президент, имеет возможности остановить третью мировую войну, и мне кажется, что я правильно изложила свои мысли», отметила Савченко. По ее словам, в письме речь шла только о санкциях, а не об оружии.

«После моих поездок в США мне уже известна позиция республиканцев. Хватит политической силы, чтобы предотвратить войну, и ракеты никому не понадобятся. Нам не нужна война в центре Европы», добавила нардеп.
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