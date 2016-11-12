В Украине очередное подорожание сахара

В пресс-службе «Укрцукора» сообщают о том, что цена на сахар в Украине продолжает расти, информирует replyua.net. По последним данным, среднее значение индекса цен на этот продукт в октябре превысило 315,3 пункта, что на десять с половиной пунктов больше, чем в сентябре.
В сообщении говорится о том, что стоимость сахара продолжает расти на протяжении последних шести месяцев, кроме того, цены на сахар растут не только в Украине, но и во всем мире – это связано с очень плохим урожаем сахарного тростника в текущем году. В центральных и южных районах Бразилии, где традиционно выращивают сахарный тростник, в этом году была аномальная засуха, что привело к гибели урожая. Многие аналитики также заявили о том, что росту цен на мировом рынке способствовали и данные, приходящие из Индии, где также выращивают огромное количество сахарного тростника.
Интересно и то, что после потери урожая Индия, считающаяся одним из лидеров производства, будет вынуждена импортировать сахар, что может привести к новому росту цен. Напомним, что пока в Украине дефицита сахара не наблюдается, но цены растут.
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