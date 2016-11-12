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МИД Польши получит ноту протеста от Украины из-за сожжения государственного флага

МИД Польши получит ноту протеста от Украины из-за сожжения государственного флага
Украинское посольство готовит ноту протеста в МИД Польши по факту сожжения государственного флага Украины во время мероприятий, посвященных Дню независимости в Польше.

Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, представители посольства назвали недопустимыми подобные действия и потребовали реакции со стороны польских властей. Василий Зварыч, временный поверенный в делах Украины в Польше, заявил о том, что подобные выходки оскорбляют символы суверенного государства и соседней для Польши страны. «На такие позорные действия больно смотреть, и мне кажется, что большинству поляков, настроенных дружески по отношению к украинцам, было противно наблюдать за сожжением флага Украины. Эти действия оскорбили символы независимого и суверенного государства, тем более, речь идет о дружественной Польше соседней стране», заявил Званыч.

По его словам, такие действия не должны происходить в Польше, с которой у Украины плотное взаимодействие. Сейчас украинская сторона ожидает от Польши немедленной реакции и наказания злоумышленников, подчеркнул дипломат.
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