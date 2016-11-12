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Автомобилистов ждут новые штрафы за парковку на местах для инвалидов

Автомобилистов ждут новые штрафы за парковку на местах для инвалидов
В МВД идет полным ходом разработка нового законопроекта об увеличении штрафов за парковку на местах для инвалидов. Как сообщает replyua.net, в самое ближайшее время документ утвердят на заседании Кабинета министров, а потом передадут на рассмотрение в ВР, и, вероятнее всего, закон примут до конца текущего года.

Сейчас штраф за парковку на местах для инвалидов составляет всего 465 гривен, однако скоро он может увеличиться до 1020-2040 гривен. Также в законопроекте предусмотрены и другие нюансы – в частности, речь идет о праве на бесплатную стоянку и парковку лиц с инвалидностью, водителей, которые перевозят инвалидов. В законопроекте предусмотрен пункт о запрете штрафовать инвалидов только потому, что на их автомобилях нет специального обозначения.

Также предлагается разрешить полицейским блокировать и эвакуировать транспортные средства, занявшие места для инвалидов. Кроме того, планируется привлечь к делам, связанным с нарушением правил парковки на местах для инвалидов, общественные организации, которые занимаются правами инвалидов в нашей стране.
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