НБУ возьмет под свой контроль все интернет-платежи в Украине

Национальный банк Украины поблагодарил парламентариев за внесение в Верховную Раду Украины проекта закона, предусматривающего существенные изменения в порядке регулирования денежных переводов в Украине и за ее пределы. Представители НБУ выразили надежду, что в скором времени этот закон будет принят, что позволит адаптировать платежный рынок Украины и законодательство, его регулирующее, к европейским стандартам – передает replyua.net.
Суть изменений состоит в том, что в платежный рынок Украины будет открыт доступ международным провайдерам интернет-платежей, небанковские финансовые учреждения получат право выпускать электронные деньги и иметь коммерческих агентов, а банки Украины смогут открывать счета для юридических лиц-нерезидентов. Кроме того, проект закона предусматривает предоставление гражданам Украины права использовать электронные деньги, выпущенные нерезидентами в сети Интернет для оплаты товаров и услуг, а также осуществления переводов.
Таким образом, этот нормативный документ наконец-то урегулирует осуществление гражданами Украины электронных платежей в системах PayPal, ApplePay, GoogleWallet и других, существующих в мире, в том числе с использованием выпущенных ими платежных карт. В проекте закона подчеркивается, что основная его цель – соответствие стандартам ЕС в этой сфере, в частности Рамочному решению Совета ЕС по борьбе с незаконным оборотом и подделкой платежных средств.
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