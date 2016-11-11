Шахов розповідає, що на його життя вчинили замах

Позафракційний депутат Верховної Ради України Сергій Шахов запевняє, що в столиці проти нього було скоєно невдалий замах, в результаті якого він не отримав ніяких ушкоджень. Про це він сьогодні, 11-го листопада, написав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«Виїхавши з офісу ввечері, запримітив слідкування за мною. За мною їхав Mercedes та Toyota з польськими номерами. Зробив декілька перевірочних маневрів. Підозра підтвердилася. Потім вони почали збільшувати дистанцію, але темп свій переслідувачі не знижували. Зателефонував до поліції. На парковці біля «України» що на площі перемоги поліцейські затримали Мерседес. Тойоті вдалося втекти. В результаті перевірки першого автомобіля виявилося, що в ньому були троє озброєних чоловіків, а під сидіннями «запасні» номера, тільки з іншими знаками», - розповів Шахов.
Також він стверджує, що передав заяву до Шевченківського відділку Національної поліції та чекає на результати. Він вважає, що даний інцидент пов'язаний з його професійною опозиційною діяльністю. «Зрозуміло, що наші спроби розпустити Сєверодонецьку міську раду комусь не подобаються. Я вважаю, що цей інцидент трапився зі мною саме через це», - зазначив депутат.
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