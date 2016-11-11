У НАБУ кажуть, що наразі чиновники самі собі встановлюють розміри виплат

У Національному антикорупційному бюро стверджують, що необхідно переглянути механізм стосовно визначення розмірів надбавок, премій та стимулюючих виплат для чиновників. Про це сьогодні, 11-го листопада, повідомляє прес-центр НАБУ, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що до такого висновку слідчі НАБУ дійшли після аналізу даних в деклараціях щодо нарахованої та виплаченої зарплати керівнику та іншим членам НАЗК. «Ми виявили значні загрози та провали у діючих законах України. Вони дозволяються керівнику та помічникам керівника НАЗК самостійно визначати та призначати собі надбавки та премії. Це в свою чергу суперечить принципам державної бюджетної системи в Україні», - наголосили в НАБУ.
«Наразі залишається невизначеним положення керівника та представників НАЗК. З однієї сторони українське законодавство розглядає представників НАЗК як держслужбовців та вказує, що виплата зарплат регулюється законодавством «про державну службу». В той самий час у тому ж законі вказується, що його дія не стосується керівника та членів НАЗК», - зазначили у антикорупційному бюро. В той самий час у повідомленні підкреслюється, що у законодавстві немає обмежень щодо максимальних зарплат та інших видів винагород органам виконавчої влади.
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