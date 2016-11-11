Цинізм російської ФСБ переростає в дебілізм - Турчинов

Глава Ради національної безпеки та оборони України Турчинов Олександр заявив, що російські пропагандистсько-провокаційні дії використовуються для інформаційного прикриття підсилення збройної агресії на території Донбасу. Про це сьогодні, 11-го листопада, він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
«Цинізм та брехня спецслужб Російської Федерації починає перетворюватися у дебілізм. От наприклад вчора: всі російські мас-медіа кричали про те, що російська Феберальна служба безпеки затримала українських диверсантів, які нібито хотіли знищити всю військову інфраструктуру окупаційної влади Криму. І це продовження літньої історії, яку всі пам’ятають», - наголошує Турчинов.
В той самий час він зауважив, що на цей раз російська ФСБ прийняла до уваги всі допущені літом помилки. «Тоді єдиним доказом причетності простого робочого чоловіка до української розвідки було лише його понівечене обличчя», - зазначив секретар РНБО. «На цей раз ФСБ росте. Заздалегідь подбали про те, щоб були докази. На цей раз «беззаперечними доказами» стали візитки «Правого сектора», українські прапори та герби, без яких, скоріше за все, українські диверсанти ніколи не заходять до ворога», - посміявся Турчинов. Цікаво, кому «українські диверсанти» мали роздавати свої візитівки…
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