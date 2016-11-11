Нардеп: в Украине много своих Трампов

Украинским политикам нужно взять на заметку факт непредсказуемости итогов президентских выборов в США, и использовать эти данные по максимуму.
Как передает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке нардеп Виталий Чепинога решил пошутить и отыскать в Верховной Раде и не только тех политиков и знаменитостей, которые могут выиграть выборы «совершенно случайно», примерно также, как и Дональд Трамп. По мнению депутата, в Украине могут произойти точно такие же изменения в политике, как и в США. Чепинога отмечает, что за кресло президента Украины теперь смогут бороться не только политики, но и многие знаменитости. Речь идет о Зеленском, Поплавском, Киве, Иво Бобуле, Вакарчуке, Надежде Савченко, Лещенко, Шкиряке, Фельдмане, Потапе, Руслане, Ляшко и Парасюке. Чепинога подчеркнул, что, если бы в Украине сейчас готовились к президентским выборам, он бы проголосовал за своего коллегу Мустафу Найема.
Нардеп также считает, что следующим украинским президентом обязательно должен стать кто-нибудь с б/у авто, без жилья, резкий и лысый. От себя отметим, что из всех перечисленных выше самой непредсказуемой могла бы, несомненно, оказаться Савченко, которая, кстати, уже успела написать открытое письмо Трампу.
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