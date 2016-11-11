Хто буде в новій партії Саакашвілі?

Колишній очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі розповів, що він ніколи не мав ніякого відношення до формування політичної сили «Хвиля», а до його політичної партії будуть входити лише ті особи, які у Верховній Раді працювали менше одного року. Про це екс-губернатор Одещини повідомив під час прес-конференції в Києві, передає replyua.net.
«Мені така партія невідома. Сьогодні я чув Сакварелідзе. За його словами, ніякої партії «Хвиля» не існує», зазначив він. «Все що я можу сказати з цього приводу – я ніколи не був причетний до створення ніякої політичної сили під назвою «Хвиля». Але хотілося б заявити, що в Україні буде хвиля. Це буде така хвиля, яка «змиє» діючу владу», - наголосив Саакашвілі.
Після цього кореспонденти поцікавилися, чи будуть до його партії входити Віталій Касько, Наталія Новак, Давід Сакварелідзе, Віктор Чумак; на що Саакашвілі відповів: «До моєї партії будуть входити лише ті особи, які в Верховній Раді були менше одного року, не займали державні керівні посади більше 2-х років та не були помічені у злочинних діях. От такий у мене відбір, нічого складного». Як повідомлялося, колишній керівник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі збирається посадити Ігоря Коломойського, як тільки прийде до влади.
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