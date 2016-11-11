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Коломойський сяде! Саакашвілі пообіцяв

Коломойський сяде! Саакашвілі пообіцяв
Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі Міхеїл заявив, що коли він прийде до влади, то олігарх Ігор Коломойський буде сидіти за гратами. Про це він розповів під час свого виступу на прес-конференції в Києві сьогодні, 11-го листопада, передає replyua.net.

Колишній губернатор Одещини заявив, що олігарх Коломойський отримав вказівку від влади критикувати його, як це було видно з матеріалу на телеканалі «1+1», який вийшов днем раніше. «Я це оцінюю як чорний піар», - наголосив він. «Ніяка Швейцарія Коломойського не врятує. Він буде сидіти там, де йому і вготовано. Якщо врахувати мої зв’язки, то такого як він мені не важко дістати і з Малайзії чи Швейцарії», - сказав Саакашвілі.

«Коли ми прийдемо до влади, - вкладники будуть захищені. А «Приватбанк» буде націоналізовано. А от його нинішній власник відповість перед законом сповна. Тільки ми прийдемо до влади, як він вже буде сидіти за решіткою», - обіцяє колишній голова Одеської ОДА. Як повідомлялося раніше, Саакашвілі формує нову політичну партію, до якою, за його словами, не будуть входити багаті й «заїжджені» чиновники. Також він хоче проведення дострокових парламентських виборів.
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Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
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