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Нацбанк незаконно оштрафував "Ощадбанк" - рішення суду

Нацбанк незаконно оштрафував "Ощадбанк" - рішення суду
Вищий адміністративний суд України підтвердив, що Національний банк незаконно оштрафував «Ощадбанк» на 3 мільйони гривень за невиконання закону про фінансовий моніторинг. Про це можна дізнатися з відповідного судового рішення від 18-го жовтня поточного року, пише видання «УН», передає replyua.net.

З 14-го по 28-ме серпня минулого року Нацбанк провів непланову перевірку організації «Ощадбанк». Після перевірки стало відомо, що банк порушував вимоги щодо відмови клієнту у випадку надання недостовірної інформації. Вато згадати, що навесні Апеляційний адміністративний суд в Києві не підтримав апеляційну скаргу Національного банку, підтвердивши незаконній рішення НБУ щодо накладання штрафу на «Ощадбанк» в розмірі 3-х мільйонів гривень за нібито недотримання закону про фінансовий моніторинг.

Як повідомлялося раніше, Нацбанк наклав штраф на «Ощадбанк» за порушення службовими особами банку закону під час операції переказу 40-ка мільйонів доларів США в інтересах народного депутата України Котвіцького Ігоря. Нардеп від фракції БПП Сергій Лещенко заявляв, що Котвіцький перевів 40 мільйонів дол. на рахунок панамської компанії ще літом минулого року.
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