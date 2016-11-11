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Еврокредит поможет в обновлении городского транспорта – Мининфраструктуры

Еврокредит поможет в обновлении городского транспорта – Мининфраструктуры
Между Европейским инвестиционным банком и Министерством инфраструктуры Украины состоялось подписание финансового соглашение по предоставлению кредита для обновления общественного транспорта. Как сообщает replyua.net, заключение договора стало возможным благодаря программе «Развитие городского пассажирского транспорта в городах Украины». В церемонии подписания контракта приняли участие вице-премьер министр ЕИБ Вазил Гудаков и глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

Целью кредитного соглашения на 200 миллионов евро является полное обновление транспорта в двух десятках городов. Проектом предполагается приобретение или обновление уже существующего подвижного состава (речь идет об автобусах, трамваях и троллейбусах). Этот проект станет полезным для привлечения инвестиций на сумму от одного до пятидесяти миллионов евро. В качестве конечных бенефициаров проекта будут выступать города или местные транспортные компании.

Сумма инвестиционных затрат для схем, поддерживаемых этим кредитом, может составлять четыре сотни миллионов евро. Вместе с тем, показатель дополнительного финансирования ЕИБ с этой суммы составит пятьдесят процентов. Европейский банк реконструкции и развития также станет одним из участников финансирования проекта.
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