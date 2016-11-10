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Громадські місця перевірятимуть щодо трансляції російських програм

Громадські місця перевірятимуть щодо трансляції російських програм
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення правоохоронним органам та місцевим чиновникам перевіряти місця масового скупчення людей на факт транслювання проросійських телевізійних передач, які заборонені законодавством України. про це сьогодні, 10-го листопада, повідомляється на офіційному сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, передає replyua.net.

Згідно з повідомленням, доручення Гройсмана отримали керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, главі Держкомітету телебачення та радіомовлення, Міністерству інформаційної політики, голові Київської міської державної адміністрації та керівника ОДА. Згідно з дорученням, вищезазначені органи мають перевірити масові скупчення людей та вжити всі необхідні заходи з метою зупинки транслювання російських телеканалів та телепередач, поширення яких обмежено в Україні.

Про виконану роботу звітувати будуть перед Кабінетом міністрі України та Адміністрацією президента Порошенка. Як відомо, з першого листопада поточного року в силу вступив закон, який обмежує транслювання та розповсюдження на території України 76-ти програм російського телебачення.
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