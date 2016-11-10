До кінця 2016 року хліб подорожчає на 20%

В Україні до кінця поточного року ціни на основні хлібобулочні вироби можуть піднятися на 15-18%. Це спричинить постійне подорожання основної продукції для виготовлення хліба. Про це сьогодні, 10-го листопада, під час прес-конференції в «УНІАН» розповів голова Всеукраїнської асоціації пекарів Череда Володимир, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день в Україні суттєво зросли ціни на продукцію для випікання хліба. Виробники мають переглядати ціни на основні хлібобулочні вироби. До кінця 2016 року зростання цін за хліб буде в межах 15-18 відсотків», - зазначив він. Також Череда наголосив, що мова йде про великі підприємства промисловості, які діють на загальних умовах оподаткування, вони являються членами Асоціації пекарів та займають приблизно 40% всього ринку України по продажу хлібобулочних виробів.
Насамперед, за словами спеціаліста, головним критерієм переоцінки хліба буде зростаюча ціна на борошно. Це основний компонент у виготовленні хлібобулочної продукції і регулює її ціну приблизно на 40%. Череда також зазначив, що з початку року в середньому ціна на борошно зросла на 17.5%. Даний фактор був спричинений подорожчанням зернових культур.
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