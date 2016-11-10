МВФ має підозри щодо е-декларування - НАЗК

У Міжнародному валютному фонді припускають, що українські чиновники та депутати під час першої хвилі електронного декларування приховали значну частину своїх «нажитків». Про це сьогодні, 10-го листопада, під час засідання в НАЗК заявив головний експерт з фінансів МВФ Емануель Матіас, пише на своїй сторінці у Фейсбуці керівник Національного агентства Наталія Корчак, передає replyua.net.
Представник Міжнародного валютного фонду зауважив, що він і його колеги активно і ретельно спостерігають за процесом декларування в Україні. «Звісно, представники МВФ чи не відразу ж помітили деякі відмінності між даними в електронних деклараціях чиновників. Цікаво зазначити, що статки, про які так активно писали українські і зарубіжні мас-медіа на сьогоднішній день відсутні в Єдиному реєстрі електронних декларацій», - наголосила Корчак.
Також Матіас зауважив, що для України система електронного декларування – це дійсно серйозне досягнення не зважаючи на те, що мало хто реально вірив у те, що е-декларування буде працювати. «Коли електронне декларування запрацювало, багато хто в Європі та усьому світі були дуже здивовані. Вони не вірили, що в Україні це станеться так швидко», - підкреслила керівник НАЗК.
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