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В Украине уменьшаются темпы заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Украине уменьшаются темпы заболеваемости ОРВИ и гриппом
За последние несколько дней темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Украине заметно снизились, однако растет число госпитализированных пациентов.

Как информирует replyua.net, такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В период с 31 октября по 6 ноября в Украине заболели ОРВИ и гриппом больше 156 тысяч человек, и из них больше 65 процентов – это дети в возрасте до семнадцати лет. Среди детей темпы прироста заболевших снизились на три процента, среди взрослых – сразу на пять процентов. В сообщении Минздрава также говорится о том, что возросло число пациентов, которые сначала обратились за помощью в поликлиники, а потом были госпитализированы.

Летальных случаев в Украине пока не зарегистрировано, однако среди госпитализированных пациентов очень много совсем маленьких детей – в возрасте до четырех лет. Напомним, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число заболевших ОРВИ и гриппом сейчас намного меньше. Пик заболеваемости, по прогнозам медиков, должен быть в новогодние праздники.
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