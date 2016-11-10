В Украине рекордный урожай кукурузы

В этом маркетинговом году в Украине производство кукурузы увеличится до 27 миллионов тонн, а в прошлом маркетинговом году урожай достигал только 23 миллионов, и это почти на 16 процентов меньше.
Как передает replyua.net, эти данные появились в отчете за ноябрь Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов. В отчете говорится о том, что в ноябре прогноз по производству кукурузы в Украине был улучшен на один процент. Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства также улучшили прогноз по экспорту украинской кукурузы – с 17,7 миллионов тонн до 18 миллионов тонн в новом маркетинговом году. Также прогноз по экспорту был улучшен сразу на полтора миллиона тонн по сравнению с объемами экспорта в прошлом маркетинговом году.
Тогда было экспортировано 16,5 миллионов тонн кукурузы. В настоящее время Украина занимает седьмое место в мире по выращиванию кукурузы. Лидером остаются Соединенные Штаты, за ними идут Китай, Бразилия, страны Евросоюза, Аргентина и Мексика. Десятку лидеров замыкают Индия, Канада и Россия.
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