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На Закарпатье сильнейшее наводнение

На Закарпатье сильнейшее наводнение
В ночь на четверг в низовьях Латорицы и Тисы вода вышла из берегов, и пик наводнения на Закарпатье пришел на сегодняшний день, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

По словам местных метеорологов, уровень воды в Тисе поднялся больше, чем на восемь метров, а вблизи городка Чоп, в низовьях Латорицы, уровень воды был выше на шесть метров от нулевой отметки. По прогнозам синоптиков, дождливый циклон не уйдет из Закарпатья в ближайшие сутки, и не исключено, что в выходные здесь также выпадут осадки, но уже в виде мокрого снега – Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в выходные дни. Синоптики подчеркнули, что уровень воды больше не будет повышаться, поскольку осадки ожидаются не сильные.

Напомним, что в начале этой недели на Закарпатье выпала двухмесячная норма осадков. Из-за того, что в низовьях рек поднялся уровень поды, было затоплено несколько десятков дворов, также оказались размытыми дороги. Сегодня дождливая погода сохранится в большинстве западных областей, кроме того, синоптики прогнозируют резкие порывы ветра – до двадцати метров в секунду.
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