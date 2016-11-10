У Трампа буде 10 лімузинів за $20 мільйонів

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки відмовився їздити на Кадилаку, яким користувався Барак Обама. Новий броньований лімузин Трампа буде побудований «з нуля». Про це сьогодні, 10-го листопада, пише «Автоцентр», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що Дональд Трамп на посту президента США буде «кататися» на автомобілі нового покоління. За попередньою інформацією, машина глави держави вже проходить ряд тестів на головному заводі General Motors. Навіть якщо б Трамп програв на виборах, на новому лімузині їздила б Хілларі Клінтон, оскільки розробка автомобіля нового покоління на заводі General Motors почалася ще три роки тому за спеціальним замовленням секретних служб США.
Технічні характеристики нового президентського авто засекречені. Тепер це знаходиться в списку державної таємниці. За непідтвердженими даними, Трамп буде їздити на броньованому авто за 20 мільйонів доларів США. І це ціна без урахування вкладень у розробку. Концепт буде випущений в десяти екземплярах, і ціна 20 мільйонів розділиться на кількість машин (по 2 млн. за кожну). На одній машині буде їздити сам Трамп, а на інших дев’яти – його охорона. За непідтвердженими даними, президентська машина буде важити 5 тонн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter