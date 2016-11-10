валюта
СпецтемаСупрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

У Трампа буде 10 лімузинів за $20 мільйонів

У Трампа буде 10 лімузинів за $20 мільйонів
Новообраний президент Сполучених Штатів Америки відмовився їздити на Кадилаку, яким користувався Барак Обама. Новий броньований лімузин Трампа буде побудований «з нуля». Про це сьогодні, 10-го листопада, пише «Автоцентр», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що Дональд Трамп на посту президента США буде «кататися» на автомобілі нового покоління. За попередньою інформацією, машина глави держави вже проходить ряд тестів на головному заводі General Motors. Навіть якщо б Трамп програв на виборах, на новому лімузині їздила б Хілларі Клінтон, оскільки розробка автомобіля нового покоління на заводі General Motors почалася ще три роки тому за спеціальним замовленням секретних служб США.

Технічні характеристики нового президентського авто засекречені. Тепер це знаходиться в списку державної таємниці. За непідтвердженими даними, Трамп буде їздити на броньованому авто за 20 мільйонів доларів США. І це ціна без урахування вкладень у розробку. Концепт буде випущений в десяти екземплярах, і ціна 20 мільйонів розділиться на кількість машин (по 2 млн. за кожну). На одній машині буде їздити сам Трамп, а на інших дев’яти – його охорона. За непідтвердженими даними, президентська машина буде важити 5 тонн.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
40287

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,

09 ноя 2016
9968

Итоги выборов: о том, как весь мир проигнорировал предсказания известного профессора

Сегодня некоторые американские издания напомнили всему миру о том, что Алан Лихтман, известнейший американский профессор из университета Вашингтона, давал прогноз относительно этих выборов, но его


Свежие новости

Полиция арестовала 60 протестующих против избрания Трампа

Новиков: на месте чеченского командира Яценюка должен быть Ярош

Санду: Додон - це знахідка для Росії і загроза для Молдови

На что обречена Америка при Трампе – мнение Анастасии Рагимовой

Укрзализныця запускает удобную программу для пассажиров

Князєв покинув пост керівника ГУ НП Рівненщини

Правительство Украины проведет конкурс на должность госсекретаря Кабмина

Шендерович: когда Господь хочет наказать человека, он исполняет его желания

Курс валют на міжбанку встановився на рівні 25.56 грн за долар США

Военным из зоны АТО могут повысить зарплату

Павел Гладков: Выборы как позор российского народа

Яким має бути новий губернатор Одещини? - БПП

Нусс: Путин начал кампанию по формированию негативного образа Украины у Трампа

Незабаром квитки "УЗ" можна буде купити через зручну мобільну версію сайту

В команде Трампа назвали кандидатов на самые важные должности

Трюдо приглашает Трампа в Канаду

Гривна смогла выстоять на фоне обвала финансовых рынков

У російських ЗМІ вже піднімають хвилю байок про "українську ДРГ"

В НАПК сообщили, кто из депутатов не подал е-декларации

Лисенко прокоментував заяви ФСБ РФ щодо "українських диверсантів"

 Новости за день