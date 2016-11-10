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Правительство Украины проведет конкурс на должность госсекретаря Кабмина

Правительство Украины проведет конкурс на должность госсекретаря Кабмина
В Кабинете министров Украины объявлен конкурс на должность государственного секретаря Кабмина, его первого заместителя и еще четырех заместителей. Об этом сообщает replyua.net.

В соответствии с распоряжением №809 от 9 ноября, размер заработной платы госсекретаря Кабмина составляет 13 267 гривен, его первого заместителя (который будет выполнять обязанности госсекретаря в случае его отсутствия) - 12 320 гривен, заместителя - 11 372 гривен.

Претенденту на должность необходимо иметь степень магистра и минимальный стаж работы семь лет, опят работы на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в соответствующей сфере – по крайней мере пять лет.

К тому же, кандидат должен свободно владеть украинским языком, иметь соответствующие знания в сфере законодательства, в том числе, законодательства, регулирующего вопросы взаимодействия государственных органов, а также законодательство ЕС в сфере государственного управления.

Документация от претендентов на должности принимаются до 18 часов 2 декабря текущего года. Что касается самого конкурса, то он состоится 13 декабря 2016, в 10:00, в Киеве, на ул. Прорезная, 15.
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