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Незабаром квитки "УЗ" можна буде купити через зручну мобільну версію сайту

Незабаром квитки "УЗ" можна буде купити через зручну мобільну версію сайту
Сьогодні, 10-го листопада ПАТ «Укрзалізниця» запроваджує в роботу мобільну версію веб-сайту для продажу залізничних білетів. Про це у четвер у своєму Фейсбуці пише керівник української залізниці Войцех Балчун, інформує replyua.net.

«Початок роботи мобільного сервісу почнеться сьогодні з 14 години. У мобільній версії сайту «УЗ» буде все необхідне для зручного замовлення квитків за допомогою мобільного пристрою. Ми стартуємо в напрямку мобільної версії нашого сайту для покупки залізничних квитків та готуємося до розробки мобільного додатку», - заявив він.

Також Балчун відзначив, що дана мобільна версія буде адаптуватися під будь-які розміри екрану та працюватиме на різних мобільних операційних системах. Таким чином, маючи мобільний носій (смартфон, планшет чи застарілу версію мобільної ОП) будь хто і з будь якого місця замовити квитки, розраховуючись за допомогою онлайн-банкінгу. «Я переконаний, що цей крок «Укрзалізниці» оцінять всі користувачі смартфонів, які користуються послугами нашої компанії та подорожують нашими поїздами. Це також має знизити навантаження на каси залізничних станцій, економити ваш час та кошти», - резюмував директор «УЗ».
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