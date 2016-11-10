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МИД: ЕС отдал OPAL России и нарушил ассоциацию с Украиной

МИД: ЕС отдал OPAL России и нарушил ассоциацию с Украиной
Елена Зеркаль, которая занимает пост заместителя министра иностранных дел Украины, в ходе разговора с Хъюгом Мингарелли, главой представительства Евросоюза в Украине, проинформировала, что Европейский Союз, своим разрешением «Газпрому» прибавить пропуск газа в обход Украинского государства по трубопроводу OPAL, не сдержал обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает replyua.net, представитель Министерства иностранных дел Украины заявила: «То, что ЕС, не советуясь с представителями нашей страны, принял решение по прокачке «голубого топлива» в обход Украинского государства, называется невыполнением статьи 274 Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Ведь сам документ об ассоциации предусматривает обоюдные записи сторонами ресурса и возможностей энергоинфраструктуры друг друга».

Важно отметить, что согласно заявлению Елены Зеркаль, комиссия Европейского Союза, во время трений по принятию данного решения, не имеет права нарушать обязательства, которые были взяты Евросоюзом в рамках ее участия в Договоре об основании Энергетического Сообщества, в частности, выполнять в отношениях с Украинским государством и другими странами-партнерами принципа солидарности. Также ЕК обязана уходить от принятия решений, которые не соответствуют антимонопольному законодательству ЕС.
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