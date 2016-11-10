валюта
СпецтемаСупрун: онкобольницы Украины перейдут на полное самофинансирование

Получатели субсидий не будут выплачивать задолженность по коммуналке

Получатели субсидий не будут выплачивать задолженность по коммуналке
В Кабинете министров одобрили указ о том, что с граждан, оформивших субсидии, не будут взимать задолженность за услуги ЖКХ. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, соответствующее постановление было принято накануне, на заседании правительства.

В постановлении говорится о том, что с граждан не будет взиматься задолженность в том случае, если нормы потребления услуг, установленные местными властями, будут выше норм, которые установил Кабинет министров. Разницу будут оплачивать из местных бюджетов. В постановлении отмечается, что в случае, если местные органы власти устанавливают нормы потребления, которые выше установленных Кабмином, разницу, а также компенсацию всех затрат теперь обязаны покрывать из местных бюджетов, а не за счет граждан, которые оформили субсидии.

В постановлении отмечается, что с граждан, оформивших субсидии, такие задолженности взимать не будут. Напомним, что только за горячую воду и отопление украинцы задолжали уже почти пять миллиардов гривен – такие данные приводит Государственная служба статистики.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
09 ноя 2016
36480

Неожиданные новости из США: Клинтон получила большинство голосов американцев

Сегодня в Соединенных Штатах полностью повторяется ситуация 2000 года, когда за кресло президента соперничали Альберт Гор и Джордж Буш-младший, передает replyua.net. Согласно последним данным,

09 ноя 2016
9214

Как победа Трампа повлияет на экономику Украины – мнение Сергея Фурсы

Вероятность победы на выборах президента США Дональда Трампа, руководит миром будет группа идиотов. Последствия этого могут быть достаточно непредсказуемыми, а финансовые рынки отреагируют весьма


Свежие новости

Фельштинский: Клинтон сама вершила свою судьбу

Получатели субсидий не будут выплачивать задолженность по коммуналке

Валетов: прекращаем панику и очередную зраду

Боровой: я не занимал никакой позиции в споре Клинтон и Трампа

В Госдепартаменте США озвучили срок действия антироссийских санкций

Гидрометцентр предупреждает о мощных снегопадах в Украине

Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции

Пономарь: констатация самых болезненных фактов

В соцсетях обсуждают снимок Джулии Робертс и постаревшего Брэда Питта

Соломон Манн: недружественный президент заставит проснуться и понять, что ничего не положено

Победа Трампа повергла в ужас весь мир, кроме России, Израиля и Ирака

Мы так похожи с Трампом, - Дутерте

Куба готовится к военному вторжению США

Слава Рабинович проаналізував імовірний склад президентської адміністрації Трампа

Новая первая леди США уже стала самой эпатажной в истории страны

Горбачев перенес операцию на сердце

Таран розповів де шукати відповіді на питання про майбутню політику Трампа

Яценюк попросил Трампа "не менять политический курс США"

Канада заявила, что будет тесно сотрудничать с Трампом

Урядова криза в Естонії

 Новости за день