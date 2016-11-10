Получатели субсидий не будут выплачивать задолженность по коммуналке

В Кабинете министров одобрили указ о том, что с граждан, оформивших субсидии, не будут взимать задолженность за услуги ЖКХ. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, соответствующее постановление было принято накануне, на заседании правительства.
В постановлении говорится о том, что с граждан не будет взиматься задолженность в том случае, если нормы потребления услуг, установленные местными властями, будут выше норм, которые установил Кабинет министров. Разницу будут оплачивать из местных бюджетов. В постановлении отмечается, что в случае, если местные органы власти устанавливают нормы потребления, которые выше установленных Кабмином, разницу, а также компенсацию всех затрат теперь обязаны покрывать из местных бюджетов, а не за счет граждан, которые оформили субсидии.
В постановлении отмечается, что с граждан, оформивших субсидии, такие задолженности взимать не будут. Напомним, что только за горячую воду и отопление украинцы задолжали уже почти пять миллиардов гривен – такие данные приводит Государственная служба статистики.
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