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Українська сторона вимагає від ОРДЛО розповісти все про полонених

Українська сторона вимагає від ОРДЛО розповісти все про полонених
Українська сторона на зустрічі гуманітарної групи тристоронньої контактної групи закликала самопроголошені республіки надати повну і детальну інформацію про утримуваних українських громадян. Про це сьогодні, 9-го листопада, на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла представник гуманітарної підгрупи в Мінських переговорах Геращенко Ірина після засідання підгрупи, інформує replyua.net.

«Під час переговорів українська сторона закликала представників ОРДЛО надати повну та детальну інформацію про заручників. Також представники Києва розповіли про свої лояльні умови щодо обміну військовополоненими», - зазначила вона. Також Геращенко нагадала, що офіційний Київ підтримує ініціативи Червоного Хреста та ОБСЄ, які незабаром мають приєднатися до проекту відновлення мосту неподалік населеного пункту Станиця Луганська.

«На сьогоднішній день це важливе питання для українських громадян, які там мешкають. Ми зробимо все необхідне, аби відновлення мосту пройшло якомога швидше. Також українська сторона твердо стоїть на тому, що потрібно відкривати пункт пропуску «Золоте» та закликає російську сторону і ОБСЄ допомагати в цьому процесі. Потрібно змусити терористів відмовитися від всіх надуманих причин», - розповіла Геращенко.
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