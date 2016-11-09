Уряд піднімає ціни на алкогольні вироби

Під час сьогоднішнього засідання уряд ухвалив рішення про підвищення цін на алкогольні продукти. Про це сьогодні, 9-го листопада, пише видання «ЛІГА.net», передає replyua.net.
«Даний проект постанови передбачає збільшення мінімальних цін на алкогольні вироби та вносить зміни до постанови Кабінету міністрів щодо визначення розміру мінімальних цін на опт та роздріб для деяких видів алкоголю. Найнижча ціна за одну пляшку горілки становитиме 69 гривень 78 копійок», - повідомив головний заступник міністра економіки Степан Кубів.
У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що станом на початок поточного року ціла за 1 декалітр спирту становила 240 гривень з ПДВ. А вже у квітні дана цифра зросла до 285-ти. «Крім спирту зросли ціни і на інші компоненти. Саме тому зараз необхідно оновити ціни на деякі окремі види алкогольної продукції. Це стосується горілки та лікеро-горілчаних виробів (збільшення ціни на 24%), коньяку (25-30%), вино також зросте в ціні на 22 - 56%. В той самий час ціну на ром, віскі та джин пропонується знизити на 37 відсотків», - заявили в міністерстві. На сьогоднішній день мінімальна ціна за пляшку горілки дорівнює 54 гривні 90 копійок.
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