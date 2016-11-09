Экспорт украинского мяса вырос на 50 процентов

В период с января по октябрь украинские производители экспортировали почти двести тысяч тонн мяса кур и субпродуктов, и это на 46 процентов больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года, передает replyua.net со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
В период с января по октябрь 2015 года Украина экспортировала только 136 тысяч тонн мяса кур. Кроме того, экспорт повысился и в денежном выражении. За десять месяцев прошлого года продукции было экспортировано на 193 миллиона долларов, в этом году – на 239 миллионов долларов. Лидером по импорту украинского мяса кур по-прежнему остается Ирак, который импортировал 27 процентов от общего объема, следом за ним идут Нидерланды, импортировавшие 11,5 процентов, тройку лидеров замыкает Египет, который импортировал 11,1 процентов продукции.
Кроме того, за указанный период Украина тоже импортировала куриное мясо. Основными поставщиками этой продукции в нашу страну остаются Польша и Германия. За десять месяцев Украина импортировала курятину на сумму почти в 28 миллионов долларов.
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