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На телеканалах Украины увеличивается число показов запрещенных российских картин

На телеканалах Украины увеличивается число показов запрещенных российских картин
Украинские телеканалы продолжают демонстрировать запрещенные к показу российские картины, сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН. Накануне Юрий Артеменко, глава регулятора, обнародовал свежую инфографику по украинским телеканалам. Стало известно, что в период с января по октябрь текущего года Национальный совет по вопросам радиовещания и телевидения подал сразу 93 обращения в Государственное агентство по вопросам кино.

За этот период Госкино, согласно данным регулятора, аннулировало прокатные удостоверения сразу на одиннадцать российских сериалов и фильмов. В настоящий момент на рассмотрении остаются еще около шести десятков обращений. Как оказалось, самое большое количество запрещенных к показу фильмов в этом году транслировал телеканал Украина – 42 картины, следом за ним идет канал Интер, который показал 18 таких фильмов.

Самым распространенным нарушением стало то, что украинские каналы демонстрировали российские картины, где показывали символику страны-агрессора, а также положительные образы сотрудников силовых органов и спецслужб.
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