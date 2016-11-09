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«Укроборонпром» увеличивает объемы производства авиадвигателей

«Укроборонпром» увеличивает объемы производства авиадвигателей
Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс», входящее в состав «Укроборонпрома», увеличило объемы выпущенной продукции сразу на 48 процентов. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома», такие результаты не только позволили повысить отчисления в бюджеты сразу на 35 процентов, но и повысить на 68 процентов зарплату работникам предприятия.

За первые три квартала текущего года предприятие «Прогресс» улучшило абсолютно все показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 39 процентов возросла прибыль от основной деятельности, а на 48 процентов – объемы выпущенной продукции. Фонд заработной платы предприятия также был увеличен на 66 процентов. Интересно и то, что «Ивченко-Прогресс» в прошлом и текущем году не получил ни одного заказа от Министерства энергетики, МВД, Государственной пограничной службы и Министерства обороны.

У предприятия большой научно-технический потенциал, однако руководство давно не получает государственные оборонные заказы, но, несмотря на это, продолжает наращивать производство. По итогам первого полугодия, как сообщалось ранее, «Прогресс» нарастил производство на 43 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
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