СБУ почала розслідувати ймовірність прослуховування журналістів УП

Служба безпеки України почала перевіряти можливе прослуховування кореспондентів агентства «Українська правда». Про це сьогодні, 8-го листопада, пише видання «УП», передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що в рамках кримінального провадження до СБУ на допит була викликана головний редактор Севгіль Мусаєва. Її свідчення на даному етапі залишаються основною зачіпкою в розслідуванні. Представники Служби безпеки опитували жінку стосовно тих даних, які були опубліковані журналістами «Української правди» наприкінці минулого місяця. За декілька днів до цього у Національні поліції повідомили, що ці матеріали були долучені до справи вбивства одного з керівників УП Павла Шеремета.
Власні інформаційні джерела видання зазначали, що прослуховуванням кореспондентів УП займається Служба безпеки України за проханням Адміністрації президента Петра Порошенка. Після того, як УП опублікувала у відкритому доступі матеріали щодо прослуховування, у СБУ на це швидко відреагували, - Олександр Ткачук заявляв, що витік інформації міг статися не в наслідок прослуховування, а через власні інформаційні джерела УП, які цілком можуть виявитися ненадійними.
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