валюта
СпецтемаМайя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

За год уволено около 5600 сотрудников Нацполиции, - Деканоидзе

За год уволено около 5600 сотрудников Нацполиции, - Деканоидзе
Сегодня, во вторую годовщину начала существования в Украине Нацполиции, Хатия Деканоидзе заявила, что у государственного органа «не хватает кадров, готовых служить народу Украины в соответствии с современными стандартами», – об этом передает replyua.net со ссылкой на «УНИАН».

Глава ведомства заявила, что по различным причинам в Нацполиции Украины в течение последнего года были уволены около 5600 сотрудников - эти слова прозвучали на пресс-конференции, по случаю двухлетия со дня вступления в силу Закона Украины «О Национальной полиции». Также Деканоидзе добавила, что еще 4400 лиц были повышены в должности, но и понижены также около 4000, а также против сотрудников полиции были возбуждены 3500 тыс. уголовных дел, 997 лицам были выдвинуты обвинения. По ее словам, эти кадровые события свидетельствуют о развитии ведомства. «Нам все же удалось найти нужных людей», - отметила она.

Деконаидзе отметила, что главная проблема ведомства – недостаток кадров, готовых служить народу Украину, соответствующих международных стандартов. Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями сотрудников полиции, составляет более 500 миллионов гривен. Напоминаем, что в прошлом месяце на сайте ведомства был размещен проект закона об изменении законодательства о Национальной полиции с целью расширения полномочий сотрудников ведомства.

Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
  
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
07 ноя 2016
5505

Социсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в

07 ноя 2016
5265

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава


Свежие новости

Захарова продовжує генерувати маразм

В Германии опасаются военной агрессии России и увеличивают вооружения

Двірники із Волгограда не будуть притягатись до відповідальності за наругу над російським прапором

В киевском метро успещно работает полезное нововведение

Шокуюча жорстокість: поблизу Мосула знайшли масове поховання жертв ІД

Блогер розповів як російські пенсіонери розплачуються за «імперську велич»

Зарядка автомобилей Tesla стала платной

Останні технологічні розробки РФ «пішли з молотка» - блогер

Голосование на выборах президента США уже началось - из космоса

18-летнего севастопольца будут судить за пост в социальной сети

Екс-генсек НАТО побоюється, що безумства Росії – надовго

Кремль заперечує причетність до підготовки терактів у Чорногорії

За год уволено около 5600 сотрудников Нацполиции, - Деканоидзе

Реакція соціальних мереж на відставку Саакашвілі

На примере России Создатель демонстрирует отменное чувство юмора, - Кучер

Альфред Кох прокоментував останні перестановки у найближчому оточенні Путіна

Отставка Саакащвили как месть Порошенко – Небоженко

Накануне выборов Клинтон опережает Трампа с большим разрывом - NBC News

Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

У Казахстані засудили до 21 року в’язниці олігарха-любителя «русского мира»

 Новости за день