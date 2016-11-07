За год уволено около 5600 сотрудников Нацполиции, - Деканоидзе

Сегодня, во вторую годовщину начала существования в Украине Нацполиции, Хатия Деканоидзе заявила, что у государственного органа «не хватает кадров, готовых служить народу Украины в соответствии с современными стандартами», – об этом передает replyua.net со ссылкой на «УНИАН».
Глава ведомства заявила, что по различным причинам в Нацполиции Украины в течение последнего года были уволены около 5600 сотрудников - эти слова прозвучали на пресс-конференции, по случаю двухлетия со дня вступления в силу Закона Украины «О Национальной полиции». Также Деканоидзе добавила, что еще 4400 лиц были повышены в должности, но и понижены также около 4000, а также против сотрудников полиции были возбуждены 3500 тыс. уголовных дел, 997 лицам были выдвинуты обвинения. По ее словам, эти кадровые события свидетельствуют о развитии ведомства. «Нам все же удалось найти нужных людей», - отметила она.
Деконаидзе отметила, что главная проблема ведомства – недостаток кадров, готовых служить народу Украину, соответствующих международных стандартов. Общая сумма ущерба, причиненного незаконными действиями сотрудников полиции, составляет более 500 миллионов гривен. Напоминаем, что в прошлом месяце на сайте ведомства был размещен проект закона об изменении законодательства о Национальной полиции с целью расширения полномочий сотрудников ведомства.
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