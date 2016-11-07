Первой "жертвой" е-декларирования стал глава фракции "БПП "Солидарность", - журналисты

Журналисты издания «Сумские дебаты» провели расследование, в результате которого удалось установить, что начальник управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации и глава фракции «БПП «Солидарность» в Сумском городском совете Дмитрий Лантушенко задекларировал владение элитной недвижимостью, которую он приобрел «на одну зарплату» – об этом передает replyua.net.
Журналисты сообщают, что по сумским меркам, недвижимость, которой владеет единолично 32-летний Лантушенко, можно назвать элитной – один квадратный метр дома, который он приобрел в 2015 году стоит около 400 долларов. В его электронной декларации указывается, что «садовый дом», которым он владеет, находится в Старом Селе Сумского района (ранее именовавшимся «Красным» ) и имеет площадь 92 кв.м. Однако выяснилось, что на самом деле этот дом находится не в Старом Селе, а на окраине города Сумы, являющейся одним из самых дорогих районов частного сектора в населенном пункте. Дело в том, что часть так называемого «проспекта Козацкого», расположенного вблизи аэропорта, относится к Старосельскому совету, хотя фактически, дом находится в Сумах.
Лантушенко задекларировал владение и земельным участком площадью 155 кв. м., также расположенном в Старом Селе. С помощью данных земельного кадастра журналистам и удалось установить фактический адрес участка. Выяснилось, что на этом участке построен дом, видимо, и задекларированный Лантушенко, внешне очень похожий на таунхаус. Журналистам удалось отыскать и объявление о его продаже, размещенное в Интернете в прошлом году – в соответствии с ним, «садовый домик» стоит 46 000 долларов, и это учитывая, что в прошлом году Лантушенко заработал только 48 тыс. гривен официальной заработной платы, в позапрошлом – 26 тыс. грн. В то же время, в 2014 году Лантушенко владел земельным участком площадью 806 кв.м., об отчуждении которой он ни в одном документе не отчитался. Нет в его е-декларации и данных о владении наличными средствами.
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